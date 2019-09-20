Ми-8 впервые перебросили батарею гаубиц Д-30 на внешней подвеске

Экипажи вертолетов Ми-8 Центрального военного округа впервые осуществили доставку батареи 122-мм гаубиц Д-30 и боеприпасов на внешней подвеске в рамках основного розыгрыша стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019». Практические действия проходят на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

«Благодаря транспортировке вертолетами, расчеты орудий Д-30 десантировались сразу на огневую позицию, что позволило сократить время на подготовку к стрельбе и выполнение огневых задач», - сообщили в Минобороны.

Перемещение орудий Д-30 на внешней подвеске с помощью вертолетов Ми-8 осуществлялось впервые, что позволило перебросить артиллерийские подразделения в кратчайшие сроки в разных направлениях.

«Это увеличило маневренные возможности артиллерийских подразделений, в том числе в горных районах и районах без развитой дорожной инфраструктуры. Их внезапное и неожиданное появление в районе боевых действий значительно увеличивает огневые возможности подразделений», - подчеркнули в ведомстве.

Дальность стрельбы орудия Д-30 более 15 километров позволяет осуществлять маневр огнем и поразить как ближайшие резервы противника на их маршрутах выдвижения и рубежах развертывания, так и подразделения противника, атакующие передний край наших войск.

Финальный этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» на полигоне Донгуз в Оренбургской области состоится 20 сентября. Накануне в Оренбург прилетел президент России Владимир Путин, который посетит активную фазу маневров.