Поле управляемых огневых фугасов создали на полигоне Донгуз
Специалисты радиационной химической и биологической защиты и военные инженеры Центрального военного округа создали управляемые поля огневых фугасов в целях прикрытия флангов наступающей ударной группировки войск (сил) в рамках стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
«Для исключения прорыва условного противника во фланг своих войск подвижные отряды заграждения организовали управляемые минные поля. На танкоопасных направлениях военные инженеры и химики Центрального военного округа применили метод сочетания огневых фугасов и противотанковых мин, расставленных в шахматном порядке», - рассказали в Минобороны России.
Помимо деморализующего воздействия на наступающих, горящая масса зажигательных веществ создает избыточные температуры, препятствующие эффективному применению техники, средств связи и управления.
Управление минным полем осуществляется дистанционно посредством электроподрывных машин и различных детонаторов.