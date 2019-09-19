Пневматические макеты Т-72 и С-300 используют на учениях «Центр-2019»

В ходе розыгрыша основного этапа практических действий войск (сил) стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» на полигоне Донгуз в Оренбургской области в целях отвлечения внимания «противника» и для введения его в заблуждение, будет осуществлена имитация выхода на огневую позицию танковой роты и развертывание ложных позиций зенитных ракетных комплексов С-300.

«С этой целью маскировочными подразделениями инженерных войск Российской Федерации применяются пневматические макеты танков Т-72Б3 и комплекты ЛЗК-1», - рассказали в Минобороны России.

Как ранее рассказал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, учения «Центр-2019» состоят из двух этапов и завершатся массированным огневым ударом международной группировки войск по условному противнику.

Маневры проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях задействованы в том числе военные из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.