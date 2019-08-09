Стрельба из «Тигра»: захватывающие кадры огневого этапа «Военного ралли»

Стрелок специального бронеавтомобиля «Тигр», младший сержант контрактной службы Евгений Никулин определен лучшим стрелком третьего этапа международного конкурса «Военное ралли-2019», который проходит в эти дни в Кызыле, сообщили в Минобороны.

На горном полигоне Кара-Хаак в огневом этапе состязались экипажи Вооруженных Сил России из Белоруссии, Китая, России, Сербии и Узбекистана.

«В ходе отработки конкурсного задания стрелкам предстояло в короткий отрезок времени поразить из вооружения боевой машины десять целей на трех огневых рубежах, появляющихся на удалении от 200 до 400 метров», - рассказали в Минобороны.

По итогам огневого этапа места распределились следующим образом: поразив все цели на огневых рубежах, первое место завоевал стрелок из состава сборной Российской Федерации. Второе место - у военнослужащего Народно-освободительной армия Китая. Представитель армии Белоруссии стал третьим в лидирующей группе стрелков.

Участникам конкурса «Военное ралли - 2019» осталось преодолеть последний этап - командную гонку.

Награждение победителей состоится 4 августа.