Путин: выход США из ДРСМД означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения

Действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия, говорится в заявлении российского президента Владимира Путина, размещенном на сайте Кремля.

«Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения. И, чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу», - подчеркивается в заявлении.

Россия считает необходимым возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности.

«Несмотря на произошедшее, мы все же рассчитываем на здравый смысл, на чувство ответственности американских коллег и их союзников и перед своими народами, и перед всем международным сообществом», - отмечается в заявлении российского президента.

1 февраля 2019 года США заявили о начале процесса выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Процедура выхода из договора заняла полгода, таким образом, он утратил силу 2 августа.

В связи с ликвидацией документа Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности. Кроме того, он поручил Министерству обороны РФ и Службе внешней разведки следить за действиями США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности. В распространенном пресс-службой президента сообщении подчеркнуто, что в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к разработке аналогичных ракет.