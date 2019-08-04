Взаимовыручка и долгие тренировки: как на полигоне Балтфлота готовятся к первому этапу «Морского десанта»

На полигоне Балтийского флота Хмелевка определяют лучших морских пехотинцев. Конкурс АрМИ-2019 «Морской десант» пройдет на суше и море. В нем примут участие четыре страны: Россия, Венесуэла, Иран и Китай. У них есть ровно две недели на то, чтобы определить лучшего в профессии.

Конкурс «Морской десант» разделен на три этапа: полосу препятствий, тропу выживания и эстафету. У каждого из этапов свои сложности преодоления. Российские морпехи изучили полигон уже давно, так как постоянно на нем тренируются. А командам из других стран предстоит за несколько дней со всем ознакомиться.

Первые несколько дней конкурса «Морской десант» даются на знакомство и пристрелку. Балтийцы охотно помогают и подсказывают всем морпехам.

У каждой команды свои профессиональные секреты. Морпехи из Поднебесной ежедневно проводят длительную разминку. Между командами Китая и России не первый год разворачивается самая напряженная борьба.

Главный судья конкурса «Морской десант» Максим Журилов рассказывает, что в прошлом году китайской команде удалось вырвать победу у россиян.

«В прошлом году мы выступали в Китайской Народной Республике. И исходя из сложностей территориальных плюс климатических условий немного нам не хватило усилий, и мы заняли второе место. Сейчас у нас стоит задача вернуть кубок в Российскую Федерацию, чтоб он больше от нас не уходил», - отмечает Журилов.

Первый этап конкурса «Морской десант» пройдет 5 августа. А победитель состязания определится на этапе эстафеты. Он проводится по маршруту протяженностью девять километров (два круга по 4,5 километра), на первом круге - 500 метров на воде.