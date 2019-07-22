Военные расчищают завалы в еще одном районе пострадавшего от паводка Тулуна

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приступили к расчистке от завалов непригодных для использования жилых домов, хозяйственных построек в новом районе ЧС города Тулуна.

«Группировка Минобороны РФ приступила к очистке нового района, который находился в зоне потопления. Его площадь составляет более 40 гектаров, кроме того, необходимо разобрать 30 домов - из них 15 домов, признанных аварийными, 15 домов, перенесенных паводком, и 13 аварийных построек», - заявили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области группировка Минобороны России останется в регионе до особого распоряжения.

Также военнослужащие военной полиции ЦВО оказали помощь в доставке гуманитарных грузов в городе Тулун.

«Гумпомощь, собранная в Иркутске, была доставлена в пункт сбора. Для обеспечения перевозки груза из пункта сбора в пункт выдачи были привлечены военнослужащие военной полиции ЦВО. Около 10 тонн продуктов питания, воды, одежды и предметов личной гигиены перевезли военные», - добавили в Минобороны.

Военные оказывают помощь пострадавшему населению: очищают воду, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, расчищают территорию от мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов.

Штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулун.