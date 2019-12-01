В Севастополе приняли присягу военнослужащие спортивной роты ЦСКА

На Черноморском флоте прошла торжественная церемония принятия присяги военнослужащими, отобранными для прохождения военный службы по призыву в спортивной роте. Об этом сообщили «Звезда» в пресс-службе флота.

Мероприятие прошло в Севастополе на площади у памятника Матросу и Солдату. Военную присягу приняли 48 военнослужащих-спортсменов.

Новобранцы дали торжественную клятву в присутствии командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова, начальника ЦСКА полковника Артема Громова и временно исполняющего обязанности начальника Управления физической подготовки и спорта МО РФ полковника Андрея Зыкова.

Призванные на военную службу спортсмены будут проходить военную службу в пятой спортивной роте, сформированной на базе филиала ФАУ МО РФ ЦСКА города Севастополя.

Новобранцы были призваны из республик Северного Кавказа, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. Они представляют 17 видов спорта и являются как действующими участниками, так и кандидатами в состав олимпийской сборной России по различным видам спорта, в том числе по борьбе, боксу, плаванию, лёгкой атлетике и пулевой стрельбе.

На церемонии присяги присутствовали родители спортсменов, представители детско-юношеских спортивных учреждений, а также кадеты и курсанты военных учебных заведений Севастополя.

Ранее военнослужащие были обеспечены положенными видами военной формы одежды и банковскими картами для начисления денежного довольствия.