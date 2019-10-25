В ЮАР прошли торжественные мероприятия в честь прибытия группы ВКС РФ

На авиабазе Вотерклоф прошли торжественные мероприятия. Их посвятили прибытию группы ВКС РФ и историческому перелету российских ракетоносцев Ту-160.

Российских военных приветствовала министр обороны ЮАР Носививе Маписа-Нкакула. В ходе мероприятия глава ведомства также ознакомилась с самолетами Дальней авиации ВКС РФ.

Затем на авиабазе Вотерклоф состоялась церемония воинского приветствия под руководством командующего вооружёнными силами ЮАР генерала Солли Шоке.В воздушной части торжеств приняла участие пилотажная группа в составе самолетов Saab JAS-39 Gripen и Hawk ВВС республики.

«Верю, что прилет самолетов дальней авиации ВКС России будет способствовать дальнейшему развитию взаимодействия между Россией и ЮАР. В нашей стране хорошо понимают ту цену, которую заплатила Россия, чтобы уровень жизни на континенте был лучше, особенно для развития ЮАР», - заявил генерал Солли Шоке.

Командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием. Кобылаш отметил, что надеется на ответный дружественный визит ВВС ЮАР в Российскую Федерацию.

В четверг, 24 октября, руководящий состав Вооруженных сил ЮАР ознакомился с возможностями российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые впервые в истории прибыли в республику. Пара Ту-160 сейчас находится на аэродроме Ватерклоф. По пути туда ракетоносцы преодолели более 11 тысяч километров, выполнив при этом дозаправку в воздухе.