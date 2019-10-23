На линии огня: как элитные сирийские части защищают Манбидж от боевиков

Сирийский военные, занявшие позиции возле города Манбидж находятся в полной боевой готовности. Террористы устраивают провокации, однако успехом они не заканчиваются.

«Около 7 дней назад отряд боевиков пошел на нас в атаку, прикрываясь темнотой, но мы вовремя заметили их и открыли огонь. Они отступили», - рассказал «Звезде» капитан роты сирийской Арабской армии Али Даваби, подчеркнув, что его отряд здесь исключительно для обороны.

В ложбине перед позициями сирийских правительственных сил течет река Сажур, - это приток Евфрата. Именно по ней в этом районе проходит линия соприкосновения. Сейчас в данном районе все спокойно, поскольку кроме армии САР здесь находится и российская военная полиция.

Еще десять дней назад вокруг Манбиджа дежурили американские солдаты, но сейчас здесь находится военная полиция РФ. Наши бойцы обеспечивают порядок и безопасность в этом районе.

Военные полицейские ежедневно передвигаются разными маршрутами, чтобы не попасть в возможную засаду. Российские бронемашины проходят несколько населенных пунктов, взбираются на холмы, охраняя мирную жизнь: сейчас в Манбидже работают школы и магазины, в полях пасут скот.

Несколько реактивных систем залпового огня и 130-миллиметровых гаубиц прикрывают город и позиции пехоты на передовой. Дальность - до 35 километров. Техника еще советская, 1950-х годов, но надежная и проверенная в боях.

Последняя остановка военных полицейских - мост через Евфрат. Один из самых важных логистических маршрутов региона. Здесь тоже позиции сирийских солдат, нуждающихся в помощи российской армии. Ведь постоянное присутствие наших военнослужащих - лучшая гарантия от любых провокаций.