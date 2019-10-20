Портрет связиста: кто стоит за обеспечением боевой готовности и безопасности России

Военная связь играет важнейшую роль в обеспечении боевой готовности Вооруженных Сил.

Технической основой войск связи являются высокотехнологичные автоматизированные системы, обеспечивающие устойчивый контакт на почти неограниченных расстояниях со стационарными или мобильными объектами на земле, в воде, воздухе и на орбите. Но даже современная и многофункциональная непрерывного контроля со стороны человека.

На сегодняшний день средний возраст офицерского состава составляет 30-35 лет. Именно они осваивают новейшие разработки технических средств связи, а самое главное – быстро обучают молодых солдат работе на новой технике.

Отличный пример работы в полевых условиях показали связисты Западного военного округа по организации и проведении двух этапов учений стран ОДКБ «Эшелон» и «Взаимодействие», состоявшихся на территории Мулинского полигона в Нижегородской области. Тогда в ходе практического этапа учений военнослужащие батальона связи бригады управления первой танковой армии продемонстрировали полное развертывание радиорелейной станции за 25 минут.

Размеры нашего государства и протяженность границ попросту вынуждают соответствовать связистам самым современным требованиям. А их вклад в сохранении государственной безопасности бесценен.