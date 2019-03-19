Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию
По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 19 марта министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку Сирийскую Арабскую Республику.
В Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от президента России Владимира Путина.
В ходе переговоров с Башаром Асадом обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом в Сирии, различные аспекты обеспечения безопасности в ближневосточном регионе и постконфликтного урегулирования.
Затрагивались темы дальнейшего расширения возможностей по добровольному возвращению беженцев и временно-перемещенных лиц к местам своего проживания в Сирии, а также оказания сирийскому населению гуманитарной помощи.
«В Сирии при поддержке России несомненно удалось доиться значительных успехов в борьбе с международным терроризмом, прекратить его произвол и распространение. Главное - мы смогли сохранить сирийское государство и создали условия для возвращения граждан к мирной жизни», - отметил во время встречи с сирийским президентом Сергей Шойгу.
«Однако не всех устраивают успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни. Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса», - подчеркнул Сергей Шойгу.