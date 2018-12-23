Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Маррат провинции Дейр-Эз-Зор, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов», - заявил Соломатин.

Кроме того, оказана адресная благотворительная помощь в городе Алеппо, в ходе которой нуждающимся семьям погибших военнослужащих вооруженных сил САР выдано 15 продовольственных наборов.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2020 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3175,1 тонны», - подчеркнул руководитель Центра.

Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного «Дювали» и одного морского «Баниас». По состоянию на 22 декабря 2018 года возвратилось 209 257 человек.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики от 9 октября 2018 года власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 22 декабря 2018 года амнистировано 19 068 человек.

«Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 21 декабря 2018 года восстановлено 30 903 жилых дома, 713 образовательных и 121 медицинское учреждение. Отремонтировано 946 километров автомобильных дорог», - добавил генерал-лейтенант.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.

Так, в Идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Акч-Баэр, Сандран и Бшарфа провинции Латакия, Зор-Махрука и Телль-Марак провинции Хама, а также районов Захабия (дважды), Суккари, Эль-Мшайфра и юго-западной окраины города Алеппо.

«В зоне деконфликтации вблизи города Телль-Рифъат зафиксирован обстрел боевиками населенного пункта Тапе-Куде провинции Алеппо», - сказал Соломатин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.