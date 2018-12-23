Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор
В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Маррат провинции Дейр-Эз-Зор, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов», - заявил Соломатин.
Кроме того, оказана адресная благотворительная помощь в городе Алеппо, в ходе которой нуждающимся семьям погибших военнослужащих вооруженных сил САР выдано 15 продовольственных наборов.
«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2020 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3175,1 тонны», - подчеркнул руководитель Центра.
Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного «Дювали» и одного морского «Баниас». По состоянию на 22 декабря 2018 года возвратилось 209 257 человек.
В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики от 9 октября 2018 года власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 22 декабря 2018 года амнистировано 19 068 человек.
«Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 21 декабря 2018 года восстановлено 30 903 жилых дома, 713 образовательных и 121 медицинское учреждение. Отремонтировано 946 километров автомобильных дорог», - добавил генерал-лейтенант.
Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований.
Так, в Идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Акч-Баэр, Сандран и Бшарфа провинции Латакия, Зор-Махрука и Телль-Марак провинции Хама, а также районов Захабия (дважды), Суккари, Эль-Мшайфра и юго-западной окраины города Алеппо.
«В зоне деконфликтации вблизи города Телль-Рифъат зафиксирован обстрел боевиками населенного пункта Тапе-Куде провинции Алеппо», - сказал Соломатин.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.