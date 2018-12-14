С начала операции в САР российские военные раздали более 3 тонн гуманитарной помощи

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Кафер-раа провинции Хама, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов. Об этом сообщил на брифинге генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2016 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3166,4 тонны», - сообщил Соломатин.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики от 9 октября 2018 года власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 13 декабря 2018 года амнистировано 17 017 человек.

«Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По данным на 14 декабря 2018 года восстановлено 30.848 жилых домов, 712 образовательных и 118 медицинских учреждений. Отремонтировано 935 км автомобильных дорог», - рассказал генерал-лейтенант.

При этом, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джубб-эз-Зарур (дважды), Нахшебба, Мамухия, Арафит и Сандран провинции Латакия, Зор-Махрука (дважды), Кибрия, Зеллакият, Телль-Марак и Телль-эль-Мактаа провинции Хама, а также юго-западной окраины (дважды), районов Суккари (четырежды) и Захабия города Алеппо.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.