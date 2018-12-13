В любое время суток: опубликованы уникальные кадры ночных полетов Ту-160 в Венесуэле

Летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 провели совместные полеты с коллегами из Венесуэлы. Министерство обороны России публикует эффектные кадры работы пилотов.

На видео, предоставленным ведомством, можно наблюдать ночные полеты Ту-160. «Белые лебеди» на записи осуществляют взлет и посадку с условиях темного времени суток. Кроме того, министерство обнародовало кадры, снятые прямо из кабины ракетоносца во время полета.

Российские ракетоносцы пролетели над акваторией Карибского моря, продолжительность полета составила около 10 часов. На определенных этапах пути Ту-160 сопровождали пилоты Национальной военной авиации Венесуэлы на Су-30 и F-16.

«В соответствии с запланированным графиком в пять часов утра взлетели. В ночное время специально было запланировано по двум причинам: чтобы отработать влет ночью на незнакомом аэродроме, и чтобы уйти высоких температур, которые в Венесуэле днем. Полет проходил штатно, экипажи пролетели более восьми тысяч километров», - рассказал командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кабылаш.

Пилоты из России Венесуэлы в процессе тренировки успешно отработали полетное взаимодействие. Как отметили в Министерстве обороны РФ, полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.