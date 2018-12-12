«Белые лебеди» над Карибским морем: Ту-160 провели учения с ВВС Венесуэлы

В ходе международного визита делегации Воздушно-космических сил РФ в Венесуэлу летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря.

«Продолжительность полета составила около 10 часов», - сообщили в Минобороны РФ.

На отдельных этапах маршрута полет российских ракетоносцев выполнялся совместно с истребителями Су-30 и F-16 Национальной Боливарианской военной авиации.

«Летчики двух стран отработали взаимодействие в воздухе во время выполнения полетных заданий», - добавили в военном ведомстве.

Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.