«Белые лебеди» над Карибским морем: Ту-160 провели учения с ВВС Венесуэлы
На отдельных этапах маршрута полет российских ракетоносцев выполнялся совместно с истребителями Су-30 и F-16 ВВС Венесуэлы.
Фото: Минобороны России
В ходе международного визита делегации Воздушно-космических сил РФ в Венесуэлу летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря.
«Продолжительность полета составила около 10 часов», - сообщили в Минобороны РФ.
На отдельных этапах маршрута полет российских ракетоносцев выполнялся совместно с истребителями Су-30 и F-16 Национальной Боливарианской военной авиации.
«Летчики двух стран отработали взаимодействие в воздухе во время выполнения полетных заданий», - добавили в военном ведомстве.
Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.