«Лебеди» над океаном: кадры подготовки экипажей Ту-160 к учениям с венесуэльскими летчиками

Тренировки перед вылетами в рамках совместных учений с ВВС Венесуэлы провели экипажи российских стратегических ракетоносцев Ту-160.

В настоящее время самолеты находятся в международном аэропорту Каракаса, технический состав ВКС России проводит проверку машин после 13-часового перелета.

Перед новыми вылетами российские летчики провели теоретические занятия. В частности, они отработали детали предстоящих полетов методом «пеший по летному». Занятие с авиаторами провел командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ранее стало известно, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 вылетели из аэродромов на территории РФ и, преодолев расстояние в десять тысяч километров, 10 декабря прибыли в венесуэльский международный аэропорт Майкетия.