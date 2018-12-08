Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов принял участие в сборе офицеров военно-политических органов

Под Петербургом впервые прошел сбор офицеров военно-политических органов. Прямо на полигоне развернули палатки для агитации и психологической разгрузки. Сборы прошли под руководством заместителя министра обороны Андрея Картаполова.

«В вооруженных силах в соответствии с решением Верховного главнокомандующего организована военно-политическая работа. Она проводится всегда, везде и со всеми. И направлена на то, чтобы наш военнослужащий, воин был воином-патриотом, воином-государственником, обладал несгибаемым духом и был готов в любе время выполнить любую задачу», - заявил заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.

Командиры, руководители вузов, преподаватели - всего более 200 военных из всех округов отработали навыки ведения боя.

