В Минобороны РФ рассказали об учениях бригады миротворцев в Таджикистане

Российская бригада миротворцев в 2019 году примет участие в трех учениях на территории Таджикистана. Об этом сообщил в интервью газете «Красная Звезда» командующий второй общевойсковой армии ЦВО Герой России генерал-майор Рустам Мурадов.

«Два учения на полигоне Ляур 201-й военной базы РФ на территории Республики Таджикистан пройдут зимой и осенью. Их цель - отработка возможностей оперативной переброски подразделений на большие расстояния для проведения там миротворческих операций», - сказал командующий армией, в состав которой входит миротворческая бригада.

Кроме того, по его словам, наши российские миротворцы примут участие в совместном международном учении «Нерушимое братство - 2019», которое пройдет там же, в Таджикистане. Это учение стран-участниц ОДКБ состоится в рамках оперативно-стратегических маневров «Боевое братство».

«Хотелось бы отметить, что входящая в состав объединения отдельная мотострелковая бригада - это единственное миротворческое соединение в Сухопутных войсках», - подчеркнул Мурадов.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.