ВС РФ нанесли групповой удар по объектам на территории Украины

Удар наносился в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России.
2025-11-10 12:46:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В ответ на террористические атаки украинских боевиков по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар по военной инфраструктуре противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что удар был произведен с применением высокоточного оружия. В том числе были применены гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал». Кроме этого, в атаке на боевиков участвовали ударные БПЛА.

Были поражены военные аэродромы киевского режима, центр радиотехнической разведки ВСУ, склад реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха». Также были уничтожены цеха сборки и места хранения БПЛА дальнего действия. В военном ведомстве подчеркнули, что все цели удара были достигнуты.

Кроме этого, в Минобороны России сообщили, что мотострелки группировки войск «Центр» взяли под контроль Гнатовку в ДНР. До этого в военном ведомстве заявили об освобождении российскими войсками из группировки «Восток» поселков Новое и Сладкое, расположенных в Запорожской области.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #кинжал #восток #Центр #сладкое #групповой удар #Новое #гнатовка
