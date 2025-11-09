МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков: аналоги «Буревестника» и «Посейдона» в мире появятся нескоро

Официальный представитель Кремля добавил, что Путин неоднократно отмечал разработчиков вооружений госнаградами.
Глеб Владовский 2025-11-09 14:10:38
© Фото: РИА Новости

Аналоги межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» могут нескоро появиться у других стран. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это действительно мировые прорывные технологии, которых нет ни у одной страны мира. И появятся они, конечно же, они появятся каким-то образом, но, видимо, нескоро», - подчеркнул официальный представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков также отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал государственными наградами разработчиков новых видов вооружений. Кроме того, во время церемонии награждения Екатерининский зал Кремлевского дворца был почти полон.

Ранее Путин заявил, что технологии, освоенные при разработке новейших российских систем вооружений «Посейдон» и «Буревестник», позволят добиться прорывов в гражданских отраслях, в том числе смогут использоваться при строительстве станции на Луне.

#армия #технологии #Посейдон #буревестник #Дмитрий Песков
