FPV-дроны центра «Рубикон» нанесли удары по технике и системам связи ВСУ

Минобороны России показало работу дронов «Рубикон» по бронетехнике и укрытиям противника в зоне спецоперации.
2025-11-07 18:25:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

На кадрах зафиксировано поражение автомобильной и бронированной техники, в том числе иностранного производства. Также досталось вражеским элементам систем связи, радиоэлектронной борьбы и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

Ролик представляет собой нарезку из записей с бортовых камер дронов. На видео видно, как беспилотники приближаются к целям, точно заходят на поражение и наносят удары по позициям украинских формирований. В отдельных эпизодах запечатлены воздушные тараны вражеских беспилотников.

На кадрах также показано уничтожение наземных робототехнических комплексов и укрытий противника. Операторы БПЛА демонстрируют высокую точность и эффективность применения ударных беспилотников в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

