ВС РФ сорвали попытку ВСУ вырваться из кольца окружения в районе Купянска

В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника.
2025-11-06 12:11:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

«Сорвана попытка группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, штурмовые группы 6-й армии продолжают теснить противника и уничтожать остатки окруженной группировки ВСУ. За сутки были отражены три атаки подразделений 144-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины, действовавших из районов Нечволодовки и Благодатовки. Целью атак противник ставил деблокирование окруженных формирований, однако все попытки оказались безуспешными.

Отдельно отмечается, что в районе села Петровка сорвано продвижение штурмовой группы ВСУ к разрушенной переправе через реку Оскол, где украинцы намеревались восстановить переход.

Суточные потери украинской стороны под Купянском составили до 50 человек. Помимо живой силы, противник лишился тяжелого механизированного моста ТММ-3, четырех станций радиоэлектронной борьбы и 12 единиц автомобильной техники.

Тем временем в Донецкой Народной Республике продолжаются активные действия российских подразделений. В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии зачищают восточную часть Центрального района и западную промзону. За сутки удалось освободить 64 здания. Двое украинских военнослужащих из состава 68-й егерской бригады сдались в плен российским бойцам.

Попытки украинских подразделений деблокировать окруженных также были пресечены. В районе Гришино российские войска отразили 13 атак противника и сорвали три вылазки украинских штурмовиков, пытавшихся прорваться на север.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #купянск
