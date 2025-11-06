В восточной части Купянска осталось освободить менее 50 строений

Российским штурмовикам осталось освободить в Купянске (Харьковская область) менее 50 строений. Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец. Видеозапись с его словами представило МО РФ.

«Продолжаем двигаться вперед, на моем участке, в восточной части города, осталось освободить менее 50 строений», - сказал Ловец.

Он добавил, что враг в Купянске продолжает попытки сопротивления. Сегодня, отметил Ловец, удалось уничтожить еще две группы общей численностью восемь украинских боевиков. Освобождено семь зданий, завершена зачистка Комбикормового завода.

Командир штурмового отряда подчеркнул, что бойцы дожимают врага, засевшего в городе. Он заявил, что боевая задача по освобождению восточной части Купянска будет выполнена в течение ближайших пяти дней.

Напомним, по состоянию в ночь с 5 на 6 ноября российское оборонное ведомство сообщало о том, что в Купянске осталось освободить около 130 зданий. В тот раз это заявил командир штурмового отряда 121-го полка с позывным Лаврик.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.