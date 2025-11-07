Украинский военнопленный Дмитрий Невмывако заявил, что на Красноармейском направлении командование ВСУ запрещало подчиненным общаться с местными жителями и приказывало открывать по ним огонь при попытке приблизиться. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Плененный военнослужащий рассказал, что дойти до позиций ВСУ в данном районе было крайне сложно из-за постоянных обстрелов - по его словам, до 60% личного состава погибало еще на пути.

«На позиции должен был докладывать о любых движениях, допрашивать и стрелять по гражданским лицам при попытке сблизиться», - сказал пленный.

Невмывако отметил, что руководство категорически запрещало контактировать с мирным населением. По его словам, бойцам внушали, будто все местные жители «ждуны», а при приближении к позициям их не следовало подпускать к себе и при необходимости уничтожать.

Военнопленный рассказал, что был мобилизован в Днепропетровске. Его задержали на улице и доставили в военкомат. Обучение проходило под руководством украинских инструкторов, прошедших подготовку в Великобритании, а на соседних полигонах тренировались иностранные наемники из Колумбии.

Невмывако также рассказал о тяжелой обстановке на фронте и больших потерях среди украинских войск. По его словам, командование скрывает реальные цифры, утверждая, что потери минимальные. Однако на практике, отметил он, все поле было усеяно телами - туда заходили новые, чтобы погибнуть вслед за предыдущими.

Другой украинский военнослужащий, Игорь Стеблянко, рассказал, что работа российских операторов дронов на Красноармейском направлении не позволяет украинским военнослужащим даже высунуться из их укреплений.

Накануне Минобороны показало кадры допроса солдат 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, которые добровольно сдались в плен российским военнослужащим в Красноармейске.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.