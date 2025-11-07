МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный рассказал о приказах стрелять по гражданским под Красноармейском

Дмитрий Невмывако отметил, что в Вооруженных силах Украины распространяется миф о минимальных потерях среди боевиков.
2025-11-07 18:53:59
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Украинский военнопленный Дмитрий Невмывако заявил, что на Красноармейском направлении командование ВСУ запрещало подчиненным общаться с местными жителями и приказывало открывать по ним огонь при попытке приблизиться. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Плененный военнослужащий рассказал, что дойти до позиций ВСУ в данном районе было крайне сложно из-за постоянных обстрелов - по его словам, до 60% личного состава погибало еще на пути.

«На позиции должен был докладывать о любых движениях, допрашивать и стрелять по гражданским лицам при попытке сблизиться», - сказал пленный.

Невмывако отметил, что руководство категорически запрещало контактировать с мирным населением. По его словам, бойцам внушали, будто все местные жители «ждуны», а при приближении к позициям их не следовало подпускать к себе и при необходимости уничтожать.

Военнопленный рассказал, что был мобилизован в Днепропетровске. Его задержали на улице и доставили в военкомат. Обучение проходило под руководством украинских инструкторов, прошедших подготовку в Великобритании, а на соседних полигонах тренировались иностранные наемники из Колумбии.

Невмывако также рассказал о тяжелой обстановке на фронте и больших потерях среди украинских войск. По его словам, командование скрывает реальные цифры, утверждая, что потери минимальные. Однако на практике, отметил он, все поле было усеяно телами - туда заходили новые, чтобы погибнуть вслед за предыдущими.

Другой украинский военнослужащий, Игорь Стеблянко, рассказал, что работа российских операторов дронов на Красноармейском направлении не позволяет украинским военнослужащим даже высунуться из их укреплений.

Накануне Минобороны показало кадры допроса солдат 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, которые добровольно сдались в плен российским военнослужащим в Красноармейске.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #красноармейское направление #Пленные боевики
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 