МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бомбы ФАБ-500 сровняли с землей пункты временной дислокации врага в ДНР

ВКС России наносили удары в районе населенного пункта Родинское.
2025-11-03 10:21:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили пункты временной дислокации (ПВД) украинских боевиков в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удары по ПВД подразделений 14-й бригады особого назначения нацгвардии Украины наносили ВКС России в районе населенного пункта Родинское.

«Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по выявленным целям в момент наибольшего скопления личного состава противника», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес бомбовый удар по складу с боеприпасами ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #ВС РФ #ДНР #ВСУ #Пункт временной дислокации
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 