Бомбы ФАБ-500 сровняли с землей пункты временной дислокации врага в ДНР

Российские военнослужащие уничтожили пункты временной дислокации (ПВД) украинских боевиков в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что удары по ПВД подразделений 14-й бригады особого назначения нацгвардии Украины наносили ВКС России в районе населенного пункта Родинское.
«Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по выявленным целям в момент наибольшего скопления личного состава противника», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес бомбовый удар по складу с боеприпасами ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».
