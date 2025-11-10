Бойцы ВВО приняли участие в учениях «Тропа росомахи-2025» на Шри-Ланке

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации и Шри-Ланки отработали свои действия в ходе первых совместных учений «Тропа росомахи-2025». Маневры прошли на базе Центра подготовки Сухопутных войск Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка.

«Такой формат очень интересен. Мы находимся в таком климате, в джунглях - у нас таких мест нет. Это большой опыт», - рассказал руководитель учений от российской стороны генерал-майор Андрей Козлов.

Бойцы отработали штурм захваченного населенного пункта, совместные действия по отражению контратаки противника. В ходе учебных боев были задействованы роботизированные системы. Они поддерживали бойцов огнем, использовались для подвоза боеприпасов. В ходе учений военнослужащие двух стран также отработали десантирование с вертолета по канатам. Большой интерес у ланкийской стороны вызвал реальный боевой опыт ВС РФ.

«Большой интерес вызвала наша экипировка. За последний период мы в этом отношении сделали большой шаг вперед. Занятия с нашими медиками также вызвали у ланкийской стороны неподдельный интерес. Вопросы само- и взаимопомощи, а также применения всевозможных медицинских средств в красной зоне на поле боя», - уточнил Козлов.

Российскую Федерацию на учениях представляют военнослужащие Восточного военного округа. Сразу после завершения маневров состоялась торжественная церемония передачи флага совместных учений и награждения участников.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.