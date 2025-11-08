Генерал армии Горемыкин встретился с министром обороны КНДР в Пхеньяне

В ходе визита в столицу КНДР заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России генерал армии Виктор Горемыкин провел встречу с министром обороны КНДР генералом армии Но Гван Чхолем.

На встрече были рассмотрены аспекты укрепления двустороннего взаимодействия по военно-политической работе в Вооруженных Силах РФ и Корейской Народной Армии.

Генерал армии Виктор Горемыкин подчеркнул, что братские отношения между Россией и КНДР динамично развиваются в различных сферах, в том числе в военной области.

Министр обороны КНДР, в свою очередь, отметил, что приезд российской делегации усиливает боевое содружество армий КНДР и России, а также активизирует обмен между военно-политическими структурами двух государств.

В процессе обмена опытом российская делегация ознакомилась с довузовским Мангендэнским революционным училищем, предназначенным для детей военнослужащих Корейской Народной Армии, и Военно-политической академией имени Ким Ир Сена КНДР.

Заместителю руководителя российского Минобороны представили систему учебного процесса и показали материально-техническую базу этих заведений.

Кроме того, Виктор Горемыкин встретился с заместителем начальника Главного политического управления Корейской Народной Армии генерал-лейтенантом Пак Ён Илем.

Генерал-лейтенант Пак Ён Иль заявил, что визит российской делегации представляет собой важный этап в идейно-политическом воспитании всех военнослужащих Корейской Народной Армии и Вооруженных Сил РФ, способствуя дальнейшему развитию сотрудничества между военно-политическими органами армий в соответствии с уровнем корейско-российских отношений в новую эпоху.

Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин вместе с участниками делегации возложили цветы к монументу «Освобождение» - одному из ключевых памятников Пхеньяна, посвященному освобождению Кореи от японской оккупации в 1945 году. Монумент расположен на горе Моронгбон в честь советских солдат, пожертвовавших жизнью за свободу и независимость корейского народа.

Ранее сообщалось, что генерал армии Виктор Горемыкин наградил участников спецоперации, проходящих лечение и реабилитацию, а также медперсонал и волонтеров в военно-клиническом госпитале Ростова-на-Дону.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.