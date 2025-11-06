Зенитчики прикрыли позиции ВС РФ на Краснолиманском направлении

Расчеты зенитных ракетных комплексов на Краснолиманском направлении ведут круглосуточное боевое дежурство и прикрывают наземные соединения от угроз с воздуха, рассказал наш корреспондент Михаил Аброськин. Радиолокационные станции фиксируют воздушные цели на дистанциях в несколько десятков километров, после чего быстро принимаются решения о поражении. Командир одной из батарей с позывным Брянск отметил, что расчет уже имеет опыт работы по целям типа HIMARS и действует слаженно.

«С опытом военной операции это не особо сложная цель для нас, но все равно требует определенной сноровки, скорость высокая, больше 500 метров в секунду. И реакция нужна мгновенная, нужны секунды, чтобы принять решение», - пояснил Брянск.

В сюжете показывают работу расчетов - от момента засечки до приведения комплекса в боевую готовность и пуска ракеты. По словам корреспондента, стрельбы выполняются быстро - после пуска машины скрываются в укрытии. Такой алгоритм - засечь, поразить и увести технику с позиции - применяется системно.

Механизм взаимодействия простой - одни дают целеуказание, другие выполняют поражение, третьи обеспечивают прикрытие от наземных угроз.

«Мы как охотники за малой авиацией противника. Они очень много ищут наши машины. Мы для них как артиллерия, как танкисты, БПЛАшники - цель номер один», - пояснил командир ЗРК «Стрела-10» с позывным Тогуч.

Одновременно ведется и работа ПТРК. Расчеты противотанковых средств действуют на ближних рубежах, сдерживая попытки прорыва бронетехники. Операторы отмечают, что скорость реакции и маскировка - ключевые факторы выживания и эффективности. После каждого удара позиция быстро меняется.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.