Старший наводчик РСЗО «Град» рассказал, что самое главное в его деле

В ДНР и Днепропетровской области продолжают продвигаться и улучшать тактическое положение подразделения группировки войск «Центр». В этом им помогает расчет РСЗО «Град» 61-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты, а у его бойцов есть всего несколько минут, чтобы на позиции нанести точный удар. Тут и начинается зона ответственности наводчика.

«Моя должностная обязанность - это навестись: по прицелу, угломер, все по уровню, ровно все сделать. Никаких ошибок не должно быть вообще. Самое главное в наводке - не ошибиться, чтобы не зацепить своих парней», - перечислил задачи старший наводчик Нухбек Магомедов.

Пять пристрелочных, а затем корректура. Теперь шансов у противника не осталось. Цель уничтожена. Точность и безопасность - таковы приоритеты работы расчета. Если первое позволяет выполнить боевую задачу, то второе спасает жизнь.

Ранее Минобороны РФ показало, как разведка с воздуха выявила замаскированные укрепления противника в районе Зеленого Гая. После этого расчет «Града» накрыл огнем позиции ВСУ в Запорожской области.