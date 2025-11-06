МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Старший наводчик РСЗО «Град» рассказал, что самое главное в его деле

Наводчик в расчете реактивной системы залпового огня «Град» должен по прицелу, с угломером, по уровню навести орудие, чтобы не допустить ошибок при ударе.
Марина Крижановская Артём Желтиков 2025-11-06 23:46:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В ДНР и Днепропетровской области продолжают продвигаться и улучшать тактическое положение подразделения группировки войск «Центр». В этом им помогает расчет РСЗО «Град» 61-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты, а у его бойцов есть всего несколько минут, чтобы на позиции нанести точный удар. Тут и начинается зона ответственности наводчика.

«Моя должностная обязанность - это навестись: по прицелу, угломер, все по уровню, ровно все сделать. Никаких ошибок не должно быть вообще. Самое главное в наводке - не ошибиться, чтобы не зацепить своих парней», - перечислил задачи старший наводчик Нухбек Магомедов.

Пять пристрелочных, а затем корректура. Теперь шансов у противника не осталось. Цель уничтожена. Точность и безопасность - таковы приоритеты работы расчета. Если первое позволяет выполнить боевую задачу, то второе спасает жизнь. 

Ранее Минобороны РФ показало, как разведка с воздуха выявила замаскированные укрепления противника в районе Зеленого Гая. После этого расчет «Града» накрыл огнем позиции ВСУ в Запорожской области.

#ВС РФ #ВСУ #РСЗО Град #наш эксклюзив #наводчики РСЗО #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 