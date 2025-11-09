ВС РФ сбили ночью 43 дрона над Брянской областью

Российские бойцы сбили ночью над Россией 44 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 23.00 мск 8 ноября до 7.00 мск 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 43 дрона сбили над Брянской областью и один - в Ростовской области.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 8 ноября ВС РФ сбили 79 беспилотников противника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.