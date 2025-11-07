ВС России освободили 24 здания в Димитрове

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Центр», освободивших 24 здания в Димитрове Донецкой Народной Республики. Съемка велась с бортов беспилотников, которые фиксировали действия военнослужащих и поражение позиций украинских формирований.

По данным ведомства, российские боевые группы продвигаются в плотной застройке, а расчеты FPV-дронов точными попаданиями срывают попытки ротации и снабжения окруженных подразделений ВСУ. По данным Минобороны, беспилотники активно применяются для уничтожения живой силы и техники.

Отмечается, что штурмовые группы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко продолжают продвижение в сторону микрорайона Западный. По данным ведомства, за последние сутки потери противника в зоне ответственности группировки «Центр» превысили 490 человек. Помимо живой силы, противник лишился танка, трех боевых бронированных машин, двух орудий полевой артиллерии и трех автомобилей.

Также Минобороны России продемонстрировало видео с поражением украинской техники и боевиков в городе Красноармейск (Донецкая Народная Республика). Всего же за сутки боев там уничтожено 279 украинских военнослужащих.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.