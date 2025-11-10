Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий в Купянске. Об этом рассказал командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец. В течение суток бойцы его подразделения существенно продвинулись по улице Дзержинского, освободив семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение. Его украинские боевики использовали в качестве укрепленного пункта.

«В настоящее время ведем разведку и наносим огневое поражение по позициям противника в лесопарковой зоне юго-восточнее железнодорожной станции Оливино», - сказал Ловец.

Бойцы продолжают выполнять задачи в промзоне в восточной части Купянска и продвигаются вперед. Командир штурмовиков пообещал выполнить все поставленные перед ними задачи. На прошлой неделе наши бойцы сорвали очередную попытку украинских боевиков вырваться из окружения в районе Купянска в западном направлении. По информации российского Минобороны, были отражены три атаки украинских подразделений, пытавшихся деблокировать своих сослуживцев в районах Нечволодовки и Благодатовки. Все попытки оказались безуспешными, контратаки отбиты.

Ранее в российском оборонном ведомстве прокомментировали заявление Владимира Зеленского о том, что ВСУ якобы проводят «зачистку» оставшихся в Купянске «60 русских». Эти заявления говорят об утере киевским режимом связи с реальностью, отметили в ведомстве. Зеленский слушает лживые доклады высшего военного командования и совершенно не владеет информацией об оперативной ситуации на земле, подчеркнули в Минобороны РФ. Своими заявлениями официальный Киев также может пытаться скрыть правду от населения Украины о бедственном положении в Купянске ценой бесславной гибели ВСУ в окружении.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.