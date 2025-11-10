МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Над Россией ночью сбили 71 украинский беспилотник

Наиболее массированной была атака на Брянскую область, там уничтожили 29 дронов противника.
2025-11-10 07:46:55
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

За ночь над регионами России силами ПВО был уничтожен 71 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

Больше всего дронов киевского режима сбили в небе над Брянской областью. Там, по сообщению военного ведомства, было поражено 29 летательных аппаратов противника.

По семь беспилотников было уничтожено над территорией Курской области и над акваторией Черного моря. По пять БПЛА перехватила российская ПВО над территориями Липецкой и Смоленской областей. По четыре - над Орловской, Тверской и Самарской областями. Уточняется, что три дрона сбили прошедшей ночью над Республикой Крым, еще по одному - над Калужской, Ростовской и Тульской областями.

Украинские боевики систематически предпринимают попытки совершения терактов на территории РФ. Ранее Минобороны России сообщало про 43 беспилотника ВСУ, которые были сбиты в течение ночи в небе над Брянской областью.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #дроны #пво рф #атака всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Микротехнологии для большого флота
Стальной рембат 20-ой армии
Гражданское судостроение
Зеленодольский судостроительный
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
«Панцирь». Работа в период СВО
