Над Россией ночью сбили 71 украинский беспилотник

За ночь над регионами России силами ПВО был уничтожен 71 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

Больше всего дронов киевского режима сбили в небе над Брянской областью. Там, по сообщению военного ведомства, было поражено 29 летательных аппаратов противника.

По семь беспилотников было уничтожено над территорией Курской области и над акваторией Черного моря. По пять БПЛА перехватила российская ПВО над территориями Липецкой и Смоленской областей. По четыре - над Орловской, Тверской и Самарской областями. Уточняется, что три дрона сбили прошедшей ночью над Республикой Крым, еще по одному - над Калужской, Ростовской и Тульской областями.

Украинские боевики систематически предпринимают попытки совершения терактов на территории РФ. Ранее Минобороны России сообщало про 43 беспилотника ВСУ, которые были сбиты в течение ночи в небе над Брянской областью.

