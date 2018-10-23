В Минобороны РФ рассказали о жаловании солдат-срочников «особых категорий»

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский рассказал, какие выплаты полагаются военнослужащим-срочникам, у которых на иждивении находится ребенок.

Так, по словам Бурдинского, если у призывника имеется беременная жена или имеет ребенка, то при рождении она получает единовременное пособие. Сегодня его размер составляет 26539 рублей. Также при рождении ребенка его семья получает ежемесячную выплату в виде 11374 рубля.

Также российский генерал-лейтенант, говоря о статистике, отметил, что всего ежегодно проходят каждую призывную кампанию более 3500 женатых молодых людей, из которых имеют при этом ребенка в ходе осенней кампании было порядка 1200 призывников.

При этом, если призывник является отцом двух детей, то он вовсе освобождается от призыва.

Кроме того, говоря о «преференциях» для женатых «срочников» или имеющих ребенка, то они обладают приоритетным правом проходить службу вблизи места жительства. Однако, по словам Бурдинского, есть такие регионы, где нет военных частей. В этом случае призывников направляют в соседние субъекты РФ, где воинская часть имеется.