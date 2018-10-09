Медведев одобрил проект создания представительства Минобороны России в ЦАР

Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения между РФ и Центральноафриканской Республикой (ЦАР) о создании в этой стране представительства Министерства обороны России.

Председатель правительства распорядился о проведении переговоров российской и африканской сторон и при отсутствии каких-либо противоречий подписании соглашения о создании ведомства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение между РФ и ЦАР рассматривается в качестве помощи африканской стороне в решении военных и военно-технических вопросов и обеспечения руководства российскими военнослужащими, которые направлены туда для обучения африканцев эксплуатации вооружения и техники, поставленных Россией. Представительство Министерства обороны РФ будет содержаться за счет российской стороны.