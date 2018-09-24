Минобороны РФ получило новые данные с пункта боевого управления системы С-400 с авиабазы Хмеймим во время крушения Ил-20

Минобороны России представило детальную информацию об обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 ВКС России у побережья Сирии, произошедшей вечером 17 сентября.

«Мы обратили внимание на отдельные комментарии, в которых делаются попытки исказить картину данной трагедии. Более того, мы внимательно изучили заявление представителя Армии обороны Израиля, в котором говорится, что в момент трагедии истребители F-16 находились в воздушном пространстве Израиля и не прятались за российским Ил-20», - сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В распоряжении Минобороны России появились новые данные, позволяющие буквально по секундам отфиксировать как нахождение израильских самолетов, так и ракеты комплекса С-200. Данные получены с индикаторов пункта боевого управления зенитной ракетной системы С-400 с авиационной базы Хмеймим.

Технические возможности данного комплекса, и, в частности, разрешающая способность радиолокационных средств, позволяют обнаруживать и сопровождать не только аэродинамические цели, но и высокоскоростные цели, летящие по баллистической траектории.

На инфографике, представленной Минобороны, отчетливо видно направление полета ракеты С-200, выпущенной сирийским комплексом ПВО, положение российского и израильских самолетов. При этом достаточно хорошо видно, что направление полета ракеты нацелено на израильский самолет.