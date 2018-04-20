Шойгу: удары коалиции по Сирии не принесли стабильности

Ракетные удары западной коалиции по Сирии стали серьезной помехой для мирного урегулирования в стране, заявил Сергей Шойгу на переговорах со спецпосланником ООН по Арабской Республике Стаффаном де Мистурой.

«Удары по Сирии были нанесены в самый неудобный и самый неподходящий момент - когда нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным», - подчеркнул российский министр.

По его словам, все это не принесло стабильности и всего того, что могло бы стать серьезным стимулом в продвижении сирийского урегулирования.

Шойгу отметил, что за последнее время были предприняты очень плодотворные действия, чтобы в Арабскую республику пришел мир. И выразил уверенность, что во время нынешней встречи удастся обсудить основные направления совместных дальнейших шагов по возвращению к сочинскому и астанинскому формату, когда налаживался «основательный политический диалог всех, кто сегодня противостоит друг другу в Сирии».

После этого стороны обсудили предстоящий раунд межсирийских переговоров в Женеве.