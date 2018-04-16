Кадры дозаправки перехватчиков МиГ-31 по пути в Арктику

Экипажи истребителей МиГ-31 осуществили перелет в Арктику и дозаправку в воздухе вдали от родных аэродромов на Камчатке. Дальность полета составила четыре тысячи километров.

Видимость над полуостровом была «миллион на миллион», то есть отличная, под крылом проплывали фантастические дальневосточные пейзажи.

Дозаправка происходила на высоте до восьми километров и на скорости 500 километров час. Истребители подлетали к танкеру Ил-78 и ловили заправочный конус. Всего экипажи «поймали» его полсотни раз.

Завершились учения беспосадочным перелетом в Арктическую зону.