В Воронежской области разбился самолет Як-130

12 апреля 2018 года около 9 часов 40 минут в ходе проведения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск Воронежской области, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«При выполнении учебной задачи командир экипажа доложил о возникновении технической неисправности одного из агрегатов машины, препятствующей продолжению полета», - пояснили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве также отметили, что руководитель полетов дал команду на катапультирование.

«Оба пилота, летчик-инструктор и курсант, благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», - сообщили в ведомстве.

Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет.

Для выяснения причин и обстоятельств происшествия создана и приступила к работе специальная комиссия службы безопасности полетов авиации ВС РФ.