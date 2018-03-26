Выход боевиков из Восточной Гуты попал на видео

В результате достигнутых договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами организации «Фейлак Ар-Рахман» 25 марта продолжался вывод боевиков этой группировки из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте, сообщает Минобороны РФ.

«По организованному гуманитарному коридору было выведено 5453 боевиков и членов их семей, которые на 81 автобусе перевезены в провинцию Идлиб», - рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что на протяжении всего маршрута безопасность боевиков обеспечивалась сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Всего за двое суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезено 6 441 боевиков и членов их семей.

Накануне в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам»* из населенного пункта Хараста в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей.

*«Ахрар аш-Шам» - террористическая группировка, запрещенная в РФ.