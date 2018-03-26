Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия ситуация в сирии ТЕГИ

Выход боевиков из Восточной Гуты попал на видео

Константин Федоров
18:25 26.03.2018
Минобороны опубликовало кадры с беспилотника, на которых автобусы с боевиками покидают пригород Дамаска.

В результате достигнутых договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами организации «Фейлак Ар-Рахман» 25 марта продолжался вывод боевиков этой группировки из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте, сообщает Минобороны РФ.

«По организованному гуманитарному коридору было выведено 5453 боевиков и членов их семей, которые на 81 автобусе перевезены в провинцию Идлиб», - рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что на протяжении всего маршрута безопасность боевиков обеспечивалась сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Всего за двое суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезено 6 441 боевиков и членов их семей.

Накануне в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Ахрар аш-Шам»* из населенного пункта Хараста в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей.

*«Ахрар аш-Шам» - террористическая группировка, запрещенная в РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Сторонник теории плоской Земли взлетел на высоту полукилометра в паровой ракете - видео
Дата26.03.2018, 16:37
Сторонник теории плоской Земли взлетел на высоту полукилометра в паровой ракете - видео
Юнармейцы почтили память погибших в Кемерово
Дата26.03.2018, 17:47
Юнармейцы почтили память погибших в Кемерово
Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную России Аршавина
Дата26.03.2018, 17:51
Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную России Аршавина
Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
Дата26.03.2018, 15:11
Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
Начато проектирование российско-китайского дальнемагистрального самолета
Дата25.03.2018, 10:53
Начато проектирование российско-китайского дальнемагистрального самолета
Без права на ошибку: как спецподразделения освобождают захваченные самолеты
Дата25.03.2018, 11:02
Без права на ошибку: как спецподразделения освобождают захваченные самолеты
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
ситуация в сирии
18:25 Армия
Видео
Выход боевиков из Восточной Гуты попал на видео
16:36 Армия
Видео
Восточную Гуту покинули 400 мирных жителей
10:32 В стране и мире
Более 114 человек покинули Восточную Гуту с начала действия гумпаузы
08:17 В стране и мире
Видео
Почти 6,5 тысячи боевиков вывезено из сирийского Арбила за двое суток – Минобороны РФ
07:33 В стране и мире
Выход мирных жителей из Восточной Гуты: прямая трансляция
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
18:20 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео задержания Украиной в Азовском море российского судна
18:02 В стране и мире
В Британии оценили шансы Украины «вернуть» Крым
17:09 В стране и мире
Видео
В МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из стран Евросоюза
16:04 В стране и мире
Видео
США высылают 60 российских дипломатов
14:24 В стране и мире
Видео
Момент возгорания в кемеровском ТЦ попал на видео
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета Видео
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва Видео
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота» Видео
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота»
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР Видео
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео Видео
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео
Следы древней цивилизации: огромную пирамиду в Антарктиде нашли на Google Earth Видео
Следы древней цивилизации: огромную пирамиду в Антарктиде нашли на Google Earth
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.