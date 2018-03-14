Шойгу призвал ученых объединиться для работы над искусственным интеллектом

Военным и гражданским специалистам необходимо объединить усилия при разработке технологий искусственного интеллекта для парирования возможных угроз в области технологической и экономической безопасности России, передал слова министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу его заместитель Юрий Борисов участникам первой конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения».

По словам замминистра, ученым предстоит выработать предложения организационного характера, направленные на совместную работу научного сообщества, государства и предприятий промышленности, в том числе в интересах повышения обороноспособности России.

«В результате будут созданы оптимальные условия для разработки и широкого применения робототехники, беспилотных систем и комплексов, а также новых технологий с использованием искусственного интеллекта», - сказал он.

Конференция организована на площадке Минобороны РФ по инициативе Российской академии наук при содействии Министерства образования и науки.

Вместе с высококвалифицированными специалистами и учеными в работе принимает участие талантливая российская молодежь, в том числе молодые ученые, работающие в рамках Военного инновационного технополиса «ЭРА».