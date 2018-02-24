Армия для него была все – дочь маршала Жукова рассказала о своем отце
Страна отмечает вековой юбилей вооруженных сил. Сегодня наш спецпроект «Армия Столетия» посвящен особенному человеку – четырежды Герою Советского Союза, легендарному военачальнику, чей вклад в Великую Победу невозможно переоценить.
Георгий Жуков, которого называли Маршалом Победы, во время Великой Отечественной войны всегда оказывался на тех участках фронта, где было сложнее всего. Он был начальником Генерального штаба, а после Войны занимал должность главкома Сухопутных войск и министра обороны.
О знаменитом маршале, который не мыслил своей жизни вне армии, рассказывает его дочь Эра Жукова:
«Об армии он говорил с такой заботой, с таким волнением, я бы даже сказала. Потому что армия для него была все. И вообще, он настолько всегда откликался… Даже вот появлялась новая техника... он всегда думал о том, чтобы это обязательно было в армии. Чтобы это шло ей на пользу.
Писал об этом в своей книге: "Овладевайте знаниями, потому что только обладая высокими навыками учебы, получив хорошие знания, вы сможете обеспечить, обороноспособность армии". Специально обращался к молодежи с этим призывом.
Он придавал очень большое значение обучению. И на более низком уровне: школы и потом училища, не говоря уже об академиях. Военные, участники войны стали потом преподавать. И он очень серьезно относился к этому вопросу, потому что считал, что, действительно, во-первых, время идет, техника становится более сложной и нужно, чтобы военные люди были образованы, как говорится, от и до.
Отца, конечно, называют суровым, безапелляционно требующим того-другого выполнения. Но тут, как говорится, и правда, и неправда. Потому что больше, чем он заботился о солдате, об армии, тут, вообще, еще поискать человека».