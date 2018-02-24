Армия для него была все – дочь маршала Жукова рассказала о своем отце

Страна отмечает вековой юбилей вооруженных сил. Сегодня наш спецпроект «Армия Столетия» посвящен особенному человеку – четырежды Герою Советского Союза, легендарному военачальнику, чей вклад в Великую Победу невозможно переоценить.

Георгий Жуков, которого называли Маршалом Победы, во время Великой Отечественной войны всегда оказывался на тех участках фронта, где было сложнее всего. Он был начальником Генерального штаба, а после Войны занимал должность главкома Сухопутных войск и министра обороны.

О знаменитом маршале, который не мыслил своей жизни вне армии, рассказывает его дочь Эра Жукова: