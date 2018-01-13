Три тысячи комплектов боевой экипировки «Ратник» поступило в войска ЮВО

Три тысячи комплектов боевой экипировки «Ратник» поступило в войска Южного военного округа, который дислоцирован на Северном Кавказе. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По его словам, новая экипировка предназначена для воинских частей, расположенных в Северной Осетии, Дагестане и Ингушетии. Также боевые комплекты достанутся военнослужащим российской военной базы ЮВО в Южной Осетии.

Комплект боевой экипировки, подчеркнул Астафьев, представляет из себя комплекс современных средств защиты, связи, оружия и боеприпасов. Новейшая экипировка предназначена для действий в разных условиях. Ее уже протестировали во время антитеррористических учений.

В основе комплектов - бронешлемы и бронежилеты, боевой комбинезон, а также гарнитура с активной системой защиты слуха, защитные очки, комплект защиты коленных и локтевых суставов. Есть еще гранатомет, автоматы, снайперские винтовки, боеприпасы, боевой нож, а также всесуточные приборы разведки.

В комплектах экипировки есть универсальное укрытие, многофункциональный нож, светосигнальный фонарь, часы, зимний и летний двухсторонние маскировочные комплекты.

Всего в состав комплектов входит 59 элементов экипировки стрелка, разведчика, механика-водителя и военнослужащих других специальностей.