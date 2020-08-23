Гендиректор завода «Залив» рассказал, почему новые российские вертолетоносцы заложили в Крыму

Генеральный директор Судостроительного завода «Залив» Игорь Обрубов рассказал в интервью «Звезде», почему именно на предприятии в Керчи были заложены российские вертолетоносцы.

«Выбран завод "Залив", потому что за последние пять лет мы набрали очень серьезную положительную динамику в развитии производственных мощностей, удалось восстановить из того, что было утрачено или не использовалось в последние годы», - сказал он.

По словам Обрубова, заводу удалось набрать тот темп, который позволяет ритмично, практически по одному судну в год строить корабли для ВМФ и для гражданского флота. Он напомнил, что еще шесть лет назад предприятие находилось в очень плачевном состоянии.

«ДОК был на грани утраты, мы восстановили гидрозатвор, коммуникации, подготовили производственные мощности для заказа. Параллельно ведутся работы по восстановлению станочного парка», - добавил Обрубов.

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