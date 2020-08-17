Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

АН-94 «Абакан» против АК-74: специалист сравнил два автомата

Андрей Аркадьев
15:20 17.08.2020
Эксперт оценил сильные и слабые стороны обоих образцов при стрельбе с задержками и в разных режимах ведения огня.
АН-94 «Абакан» против АК-74: специалист сравнил два автомата
© Фото: Калашников.Media

Концерн «Калашников» опубликовал видео, посвященное 5,45-мм автомату Никонова, известному как АН-94 «Абакан», а также сравнил его с автоматом Калашникова АК-74.

Специалист в области стрелкового оружия и сотрудник концерна Георгий Губич рассказал, что впервые взял в руки АН-94. Он вначале разобрал «Абакан», чтобы увидеть детали автоматики и сравнить конструкции изделий Никонова и Калашникова, а затем собрал его. Губич отметил, что собирать АК-74 гораздо проще.

Затем стрелок проверил, есть ли у АН-94 проблемы с устранением задержек при стрельбе. В режиме отсечки по два патрон заклинило и зажевало, а АК-74 в аналогичной ситуации работает стабильно.

Автомат калибра 5,45 мм АН-94 был разработан Геннадием Никоновым в 1987 году. На проведенных в 1987 году испытаниях автомат показал примерно равную с АК-74 кучность при стрельбе одиночными выстрелами. В 1997 году официально принят на вооружение Российской армии. С 1998 года АН-94 производился на Ижевском машиностроительном заводе малыми партиями. Выпуск завершен в 2008 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
15:20 ОПК
АН-94 «Абакан» против АК-74: специалист сравнил два автомата
14:54 В стране и мире
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии здоровья актера
14:22 В стране и мире
Видео
Мишустин оценил построенный между РФ и Китаем автомобильный мост
13:22 Армия
Корабли Каспийской флотилии прибыли в Баку, где пройдут соревнования «Кубок моря-2020»
12:13 Армия
Видео
ЦПВС: российские военные не пострадали при взрыве на пути следования турецкой машины в Идлибе
Популярное
Популярное
Выдвинута новая версия происхождения коронавируса
Видео
«Атака» из глубин: на Азовском море туристы обнаружили огромные скопления медуз
Видео
В Петербурге автомобилист сбил и протащил по асфальту инспектора ГИБДД: видео
Видео
«Холодный подарок с небес»: крупный град засыпал улицы Башкирии
Видео
СМИ: полиция проверит ролик с «жонглирующим» ребенком жителем Кубани
Названы самые опасные места для отдыха на Черном море
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.