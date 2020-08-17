АН-94 «Абакан» против АК-74: специалист сравнил два автомата

Концерн «Калашников» опубликовал видео, посвященное 5,45-мм автомату Никонова, известному как АН-94 «Абакан», а также сравнил его с автоматом Калашникова АК-74.

Специалист в области стрелкового оружия и сотрудник концерна Георгий Губич рассказал, что впервые взял в руки АН-94. Он вначале разобрал «Абакан», чтобы увидеть детали автоматики и сравнить конструкции изделий Никонова и Калашникова, а затем собрал его. Губич отметил, что собирать АК-74 гораздо проще.

Затем стрелок проверил, есть ли у АН-94 проблемы с устранением задержек при стрельбе. В режиме отсечки по два патрон заклинило и зажевало, а АК-74 в аналогичной ситуации работает стабильно.

Автомат калибра 5,45 мм АН-94 был разработан Геннадием Никоновым в 1987 году. На проведенных в 1987 году испытаниях автомат показал примерно равную с АК-74 кучность при стрельбе одиночными выстрелами. В 1997 году официально принят на вооружение Российской армии. С 1998 года АН-94 производился на Ижевском машиностроительном заводе малыми партиями. Выпуск завершен в 2008 году.