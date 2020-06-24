ВС РФ получили более 30 тысяч новейших автоматов АК-12 а 2020 году

В 2020 году в войска поступило около 35 тысяч автомтов АК-12. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Ростеха.

«Минобороны уже поставлено более 35 тысяч автоматов АК-12 по контракту 2020 года. Этот автомат калибра 5,45 мм - перспективное индивидуальное стрелковое оружие российской армии и других силовых ведомств, с большей боевой эффективностью, универсальностью применения, точностью и кучностью стрельбы», - заявил представитель госкорпорации.

В мае текущего года пресс-служба Министерства обороны РФ сообщили, что российские десантники получили в течение 2019-го и первой половины 2020 года около десяти тысяч автоматов Калашникова АК-12.

Ак-12 – должен в будущем заменить в войсках АК-74М. Принят на вооружение сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ в конце 2018 года. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.