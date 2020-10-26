Корвет «Алдар Цыденжапов» впервые провел артиллерийские стрельбы в Японском море

В Японском море испытали вооружение новейшего корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Впервые проведены артиллерийские стрельбы и отработана постановка радиоэлектронных помех. Корвет построен для Тихоокеанского флота.

Работу корабля в море обеспечивают вспомогательные суда флота, а также самолеты и вертолеты морской авиации ТОФ.

«Алдар Цыденжапов» - третий многоцелевой сторожевой корабль проекта 20 380. Он был назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота «Быстрый», за что получил посмертно звание Героя Российской Федерации.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до четырех тысяч миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.