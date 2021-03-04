Шойгу: в 2022 году в войска поступит опытно-промышленная партия «Армат»
Министр обороны добавил, что созданные на основе «Арматы» боевые машины занимают лидирующие позиции в тематических рейтингах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сергей Шойгу рассказал о поставках в войска машин на базе универсальной боевой платформы «Армата». Соответствующее заявление глава оборонного ведомства сделал на тематическом селекторном совещании в Министерстве обороны.
«В настоящее время проходят государственные испытания опытных образцов. В 2022 году планируется поставка в войска опытно-промышленной партии танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16», - отметил глава Минобороны.
Шойгу добавил, что созданные на основе «Арматы» боевые машины занимают лидирующие позиции в тематических рейтингах.