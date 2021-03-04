Армия Шойгу: в 2022 году в войска поступит опытно-промышленная партия «Армат» Тимур Шерзад Министр обороны добавил, что созданные на основе «Арматы» боевые машины занимают лидирующие позиции в тематических рейтингах. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Сергей Шойгу рассказал о поставках в войска машин на базе универсальной боевой платформы «Армата». Соответствующее заявление глава оборонного ведомства сделал на тематическом селекторном совещании в Министерстве обороны. «В настоящее время проходят государственные испытания опытных образцов. В 2022 году планируется поставка в войска опытно-промышленной партии танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16», - отметил глава Минобороны. Шойгу добавил, что созданные на основе «Арматы» боевые машины занимают лидирующие позиции в тематических рейтингах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика