Армия Холодный снег, горячий штурм: десантники «захватили» узел связи под Уссурийском Денис Ивлев Тимур Шерзад Бойцы ВДВ выполнили поставленные задачи, несмотря на мороз в минус 25 градусов. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Захватить узел связи условного противника - такую задачу выполняли на полигоне под Уссурийском бойцы соединения ВДВ. Действия штурмовой группы прикрывали грозные БМД-2. Также задействовали ручные гранатометы и стрелковое оружие. Для ВДВ нет неподходящих условий. Даже при минус 25 десантники все равно выполняют боевые задачи. От командования поступил приказ - захватить узел связи. Десантники пошли в наступление в сопровождении боевых машин и успешно выполнили задачу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика