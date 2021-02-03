Холодный снег, горячий штурм: десантники «захватили» узел связи под Уссурийском
Бойцы ВДВ выполнили поставленные задачи, несмотря на мороз в минус 25 градусов.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Захватить узел связи условного противника - такую задачу выполняли на полигоне под Уссурийском бойцы соединения ВДВ.
Действия штурмовой группы прикрывали грозные БМД-2. Также задействовали ручные гранатометы и стрелковое оружие.
Для ВДВ нет неподходящих условий. Даже при минус 25 десантники все равно выполняют боевые задачи. От командования поступил приказ - захватить узел связи. Десантники пошли в наступление в сопровождении боевых машин и успешно выполнили задачу.